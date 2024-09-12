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Нацбанк повідомив про зменшення кількості учасників небанківського фінансового ринку

13:27, 12 вересня 2024
У НБУ повідомили про стан ринку фінансових послуг за підсумком серпня.
Нацбанк повідомив про зменшення кількості учасників небанківського фінансового ринку
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Національний банк України повідомив, що кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 963 до 946, а кількість банків залишилася незмінною – 62.

У НБУ зазначили, що станом на 31 серпня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

525 фінансових компаній (було 537);

66 страховиків non-life (було 69), 11 life-страховиків (було 12), один страховик зі спеціальним статусом;

114 ломбардів (без змін);

111 кредитних спілок (було 114);

1 лізингодавець (без змін);

42 страхових брокери (було 40);

75 колекторських компаній (без змін).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (без змін) та 31 небанківська фінансова група (було 30).

На платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (було 17), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).

Разом з тим, кількість надавачів фінансових платіжних послуг не змінилась. На  ринку працюють:

▪ 18 платіжних установ;

▪ 12 фінансових установ, що мають право надавати платіжні послуги;

▪ один банк ‒ емітент електронних грошей;

▪ один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (було 45) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).

Раніше писала «Судово-юридична газета», що МВФ у своїй заяві перелічив реформи, які має зробити Україна для отримання нового траншу.

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