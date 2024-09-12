В Украине был введен запрет на пересылку по почте некоторых продуктов и товаров

Запрещается пересылать продукты питания, если на плановую дату доставки истекает установленный срок их годности.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», Правительство обновило правила международных почтовых отправлений.

Постановление от 10 сентября 2024 г. № 1045, уточняющее и расширяющее перечень запрещенных для пересылки по почте товаров и продуктов питания, обнародовано на Правительственном портале.

Так, изменениями в постановление КМУ от 8 сентября 2023 г. № 958 в перечне вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, предусмотрено, что под запрет подпадают пищевые продукты, «если на плановую дату доставки соответствующего почтового отправления получателю истекает установленный срок годности таких пищевых продуктов». Ранее речь шла о запрете на пересылку продуктов, срок годности которых не превышает 10 дней.

Кроме того, Правительство уточнило условия пересылки во внутренних почтовых отправлениях нумизматической продукции, алкогольных напитков с содержанием спирта этилового свыше 8,5% объемных единиц (кроме не подлежащих маркировке марками акцизного налога в соответствии с налоговым законодательством Украины), табачных изделий, жидкости, используемые в электронных сигаретах (на которых отсутствуют марки акцизного налога в установленном образце).

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