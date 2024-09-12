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В Україні ввели заборону на пересилку поштою деяких продуктів і товарів

15:52, 12 вересня 2024
Забороняється пересилати харчові продукти, якщо на планову дату доставки закінчується встановлений строк їхньої придатності.
В Україні ввели заборону на пересилку поштою деяких продуктів і товарів
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Як писала раніше «Судово-юридична газета», Уряд оновив правила міжнародних поштових відправлень.

Постанову від 10 вересня 2024 р. № 1045, яка уточнює та розширює перелік заборонених для пересилання поштою товарів та продуктів харчування, оприлюднено на Урядовому порталі.

Так, змінами до постанови КМУ від 8 вересня 2023 р. № 958 у переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, передбачено, що під заборону підпадають харчові продукти, «якщо на планову дату доставки відповідного поштового відправлення одержувачу закінчується встановлений строк придатності таких харчових продуктів». Раніше йшлося про заборону до пересилання продуктів, строк придатності яких не перевищує 10 днів.

Крім того, Уряд уточнив умови пересилання у внутрішніх поштових відправленнях нумізматичної продукції, алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5% об’ємних одиниць (крім тих, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку відповідно до податкового законодавства України), тютюнових виробів, рідини, що використовуються в електронних сигаретах (на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка).

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