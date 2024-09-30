Ядерные угрозы путина не должны сдерживать помощь Украине, — Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг напомнил, что каждый раз, когда Альянс усиливал поддержку Украины новыми типами вооружений, россияне пытались помешать.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который добывает срок на этом посту, считает, что члены Альянса не должны отказываться от предоставления большей военной помощи Украине из-за «безрассудной российской ядерной риторики» путина. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

Пока действующий генсек НАТО отреагировал на заявление российского диктатора о том, что россия может применить ядерное оружие, если по его территории нанесут удар дальнобойными ракетами.

«Что мы увидели, это шаблон безрассудной российской ядерной риторики и сообщений, и оно (заявление путина. – ред.) вписывается в этот шаблон», – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что всякий раз, когда Альянс усиливал поддержку Украины новыми типами вооружений – боевыми танками, дальнобойными системами или истребителями F-16, – «россияне пытались нам помешать».

«Они не преуспели, и этот последний пример не должен помешать союзникам по НАТО поддерживать Украину», – добавил генсек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.