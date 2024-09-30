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Ядерные угрозы путина не должны сдерживать помощь Украине, — Йенс Столтенберг

20:44, 30 сентября 2024
Йенс Столтенберг напомнил, что каждый раз, когда Альянс усиливал поддержку Украины новыми типами вооружений, россияне пытались помешать.
Ядерные угрозы путина не должны сдерживать помощь Украине, — Йенс Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который добывает срок на этом посту, считает, что члены Альянса не должны отказываться от предоставления большей военной помощи Украине из-за «безрассудной российской ядерной риторики» путина. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters.

Пока действующий генсек НАТО отреагировал на заявление российского диктатора о том, что россия может применить ядерное оружие, если по его территории нанесут удар дальнобойными ракетами.

«Что мы увидели, это шаблон безрассудной российской ядерной риторики и сообщений, и оно (заявление путина. – ред.) вписывается в этот шаблон», – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что всякий раз, когда Альянс усиливал поддержку Украины новыми типами вооружений – боевыми танками, дальнобойными системами или истребителями F-16, – «россияне пытались нам помешать».

«Они не преуспели, и этот последний пример не должен помешать союзникам по НАТО поддерживать Украину», – добавил генсек.

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