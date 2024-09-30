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Ядерні погрози путіна не повинні стримувати допомогу Україні, — Єнс Столтенберг

20:44, 30 вересня 2024
Єнс Столтенберг нагадав, що кожного разу, коли Альянс посилював підтримку України новими типами озброєнь, росіяни намагалися перешкодити.
Ядерні погрози путіна не повинні стримувати допомогу Україні, — Єнс Столтенберг
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг, який добуває термін на цій посаді, вважає, що члени Альянсу не повинні відмовлятися від надання більшої військової допомоги Україні через «безрозсудну російську ядерну риторику» путіна. Про це він сказав в інтерв'ю агентству Reuters.

Поки ще чинний генсек НАТО відреагував на заяву російського диктатора про те, що росія може застосувати ядерну зброю, якщо по її території завдадуть удару далекобійними ракетами.

«Що ми побачили, то це шаблон безрозсудної російської ядерної риторики і повідомлень, і вона (заява путіна. – Ред.) вписується в цей шаблон», – сказав Столтенберг.

Він нагадав, що кожного разу, коли Альянс посилював підтримку України новими типами озброєнь – бойовими танками, далекобійними системами чи винищувачами F-16, – «росіяни намагалися нам перешкодити».

«Вони не досягли успіху, і цей останній приклад не повинен завадити союзникам по НАТО підтримувати Україну», – додав генсек.

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