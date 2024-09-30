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В Україні розробили Стратегію цифрової трансформації та розвитку соціальної сфери — яка її мета

19:54, 30 вересня 2024
Цифрова Стратегія спрямована на підвищення якості життя людей, забезпечення рівного доступу до соціальної підтримки.
В Україні розробили Стратегію цифрової трансформації та розвитку соціальної сфери — яка її мета
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Міністерство соціальної політики України повідомило, що розробили Стратегію цифрової трансформації та розвитку соціальної сфери на 2025-2027 роки.

Стратегію створили з урахуванням кращих практик європейських країн.

Мета цифрової Стратегії — розвиток інклюзивної, доступної та ефективної соціальної сфери в Україні через інтеграцію цифрових технологій.

Стратегія фокусуватиметься на розробці сучасних цифрових технологій у соціальній сфері та забезпеченні якісного обслуговування людей, які потрапили у складні життєві обставини, і тих, хто має право отримати соціальну підтримку, аби запобігти потраплянню у них.

«Ми переходимо від цифрової трансформації соціальної сфери до цифрового розвитку. Вже створені базові елементи Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Закликаємо партнерів долучатися до цієї важливої роботи згідно стратегії, яку ми сформували разом із колегами з Deloitte. Ми потребуємо як партнерської технічної допомоги й фінансування розробки програмного забезпечення, так і консалтингу в частині аналізу та проектування цифрових систем», — зазначив CDTO Мінсоцполітики Костянтин Кошеленко.

Цифрова Стратегія спрямована в першу чергу на підвищення якості життя людей, забезпечення рівного доступу до соціальної підтримки, а також на покращення умов праці для працівників соціальної сфери та оптимізацію використання ресурсів.

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Мінсоцполітики

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