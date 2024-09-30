В Украине разработали Стратегию цифровой трансформации и развития социальной сферы — какая ее цель

Цифровая стратегия направлена на повышение качества жизни людей, обеспечение равного доступа к социальной поддержке.

Министерство социальной политики Украины сообщило, что разработали Стратегию цифровой трансформации и развития социальной сферы на 2025-2027 годы.

Стратегию создали на основе лучших практик европейских стран.

Цель цифровой Стратегии – развитие инклюзивной, доступной и эффективной социальной сферы в Украине через интеграцию цифровых технологий.

Стратегия будет фокусироваться на разработке современных цифровых технологий в социальной сфере и обеспечении качественного обслуживания людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, и тех, кто имеет право получить социальную поддержку, чтобы предотвратить попадание в них.

«Мы переходим от цифровой трансформации социальной сферы к цифровому развитию. Уже созданы базовые элементы Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС). Призываем партнеров к этой важной работе согласно стратегии, которую мы сформировали вместе с коллегами из Deloitte. Мы нуждаемся как в партнерской технической помощи и финансировании разработки программного обеспечения, так и в консалтинге в части анализа и проектирования цифровых систем», — отметил CDTO Минсоцполитики Константин Кошеленко.

Цифровая Стратегия направлена ​​в первую очередь на повышение качества жизни людей, обеспечение равного доступа к социальной поддержке, а также улучшение условий труда для работников социальной сферы и оптимизацию использования ресурсов.

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