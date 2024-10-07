У Минобороны появилась новая отдельная структурная единица, которая будет отражать атаки хакеров

18:21, 7 октября 2024
Создание новой структурной единицы позволит расширить зону ответственности в сфере киберзащиты.
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В Министерстве обороны появилась новая отдельная структурная единица, которая будет отвечать за киберзащиту – Центр реагирования на киберинциденты. Координировать его деятельность будет заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
В Минобороны разъясняют, что до этого команда кибербезопасности функционировала в Центре инноваций Министерства обороны. Выделение в специальную структурную единицу позволит расширить зону ответственности в сфере киберзащиты.
Главными задачами Центра реагирования на киберинциденты являются:
- Реагирование на киберинциденты и кибератаки, устранение их последствий
- Принятие мер киберзащиты информационно-коммуникационных систем Министерства обороны
- Внедрение и использование систем управления инцидентами кибербезопасности и обмена информацией о киберугрозах
- Взаимодействие с подразделениями субъектов национальной системы кибербезопасности и Сил обороны в части совместного выполнения задач
- Организация и проведение практических учений в сфере кибербезопасности
- Сотрудничество с НАТО и другими субъектами оборонной сферы по безопасности киберпространства и совместной защиты от киберугроз.
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