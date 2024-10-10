В Одесской области задержали агента рф, который мобилизировался, чтобы корректировать удары по ВСУ

В Одесской области СБУ задержала российского агента, который мобилизовался в Вооруженные силы Украины с целью корректировки атак врага по нашим военным.
По данным СБУ, предателем оказался 30-летний житель Одессы. Он был завербован российскими спецслужбами через Телеграм-каналы, где искал возможности для быстрого заработка.
Сначала он выполнил «тестовое задание» для врага, а затем, по указанию вражеского куратора, в августе 2024 присоединился к военной службе в одной из частей ВСУ.
Мужчину задержали «на горячем», когда он готовился отправить секретные координаты в рф.
Следствие установило, что приоритетными целями врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО, куда устроился их «крот».
По имеющимся данным, оккупанты хотели нанести огненное поражение по объектам в то время, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских военных.
Сам предатель в момент атаки планировал скрыться за пределами воинской части.
Ему объявили подозрение в государственной измене, сейчас он под стражей.
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