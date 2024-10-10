На Одещині затримали агента рф, який мобілізувався, щоб коригувати удари по ЗСУ

Коригувальника затримали «на гарячому», коли він готувався відправити секретні координати ворогу.

Фото: СБУ

На Одещині СБУ затримала російського агента, який мобілізувався до Збройних сил України з метою коригування атак ворога по наших військових.

За даними СБУ, зрадником виявився 30-річний мешканець Одеси. Він був завербований російськими спецслужбами через Телеграм-канали, де шукав можливості для швидкого заробітку.

Спершу він виконав «тестове завдання» для ворога, а потім, за вказівкою ворожого куратора, у серпні 2024 року приєднався до військової служби в одній з частин ЗСУ.

Чоловіка затримали «на гарячому», коли він готувався відправити секретні координати в рф.

Слідство встановило, що пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній «кріт».



За наявними даними, окупанти хотіли завдати вогневе ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських військових.



Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини.

Йому оголосили підозру в державній зраді, наразі він під вартою.

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