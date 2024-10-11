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Прокуратура подозревает чиновника «Плесо» в присвоении 700 тысяч во время расчистки озера на Виноградаре

21:32, 11 октября 2024
Должностному лицу «Плесо» объявлено подозрение из-за убытков на 700 тысяч во время благоустройства озера Синее.
Прокуратура подозревает чиновника «Плесо» в присвоении 700 тысяч во время расчистки озера на Виноградаре
kyiv.gp.gov.ua: kyiv.gp.gov.ua
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Бывшему должностному лицу коммунального предприятия «Плесо» объявлено подозрение в нанесении материального ущерба на более 700 тысяч гривен во время расчистки и благоустройства озера Синее на Виноградаре. Об этом сообщает прокуратура. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что в 2018-2019 годах была разработана проектная документация для благоустройства озера в Подольском районе. Однако подозреваемый заключил договор на доработку документации без получения результатов экспертных отчетов, потратив на это почти 124 тысячи гривен бюджетных средств.

На момент реализации проекта, озеро уже значительно обмелело, а его восстановление стало маловероятным из-за геолого-гидрогеологических условий, изменения климата и застройку территории. Потраченные средства не улучшили состояние озера.

В 2019 году заключение договора и перечисление средств привели к необоснованным расходам из бюджета. Согласно выводам экспертиз, убытки от безосновательной доработки проектной документации составляют более 700 тысяч гривен.

Подозрение объявлено по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. В начале сентября 2024 года начались новые работы по восстановлению озера Синее, которое почти высохло год назад.

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