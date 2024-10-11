Прокуратура підозрює посадовця «Плесо» у привласненні 700 тисяч під час розчистки озера на Виноградарі

Посадовцю «Плесо» оголошено підозру через збитки на 700 тисяч під час благоустрою озера Синє.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Колишньому посадовцю комунального підприємства «Плесо» оголошено підозру у завданні матеріальних збитків на понад 700 тисяч гривень під час розчистки та благоустрою озера Синє на Виноградарі. Про це повідомляє прокуратура. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що у 2018-2019 роках було розроблено проектну документацію для благоустрою озера у Подільському районі. Однак підозрюваний уклав договір на доопрацювання документації без отримання результатів експертних звітів, витративши на це майже 124 тисячі гривень бюджетних коштів.

На момент реалізації проекту, озеро вже значно обміліло, а його відновлення стало малоймовірним через геолого-гідрогеологічні умови, зміни клімату та забудову території. Витрачені кошти не покращили стан озера.

У 2019 році укладення договору та перерахування коштів призвели до необґрунтованих витрат з бюджету. Згідно з висновками експертиз, збитки від безпідставного доопрацювання проектної документації становлять понад 700 тисяч гривень.

Підозру оголошено за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. На початку вересня 2024 року розпочалися нові роботи з відновлення озера Синє, яке майже висохло рік тому.

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