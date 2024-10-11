В Киеве изменят движение транспорта из-за проведения продовольственных ярмарок

В Киеве временно изменят маршруты общественного транспорта из-за ярмарок 12-13 октября.

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12-13 октября в Киеве из-за проведения продовольственных ярмарок на ряде улиц будет изменено движение автобусов и троллейбусов. Об этом сообщает КП «Киевпастранс».

Изменения продлятся от начала движения до завершения ярмарок. Среди улиц, где будут проводиться мероприятия: Голосеевская, Лесковская, Александры Экстер, Иорданская, Амвросия Бучмы и Татарская.

Движение транспорта будет организовано следующим образом:

- Автобус № 6 - будет курсировать от Дарницкой площади до ул. Милославской без заезда на ул. Лесковскую и Радунскую;

- Троллейбус № 34 - от ул. Северной до просп. Степана Бандеры;

- Троллейбус № 37-А - от ст. м. «Лесная» до просп. Красной Калины;

- Автобус № 39 - по направлению к ул. Ракетной через просп. Голосеевский, просп. Науки и ул. Лысогорскую;

- Автобус № 44 - от железнодорожной платформы «Левый Берег» до ул. Милославской через ул. Лесковскую и Радунскую;

- Автобус № 49 - от зал. пл. «Левый Берег» до ул. Амвросия Бучмы, далее по просп. Павла Тычины и Днепровской набережной;

- Автобус № 61 - от зал. пл. «Троещина» до ул. Милославской без заезда на ул;

- Автобус № 87 - от ст. м. «Осокорки» до ул. Амвросия Бучмы через просп. Павла Тычины и ул;

- Автобус № 95 - в направлении Никольской Слободки от зал. пл. «Левый Берег» через ул. Юрия Шумского и Днепровскую набережную;

- Автобус № 31 - от ст. м. «Политехнический институт» через просп. Берестейский, ул. Богдана Гаврилишина и Татарскую.

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