У Києві змінять рух транспорту через проведення продовольчих ярмарків

У Києві тимчасово змінять маршрути громадського транспорту через ярмарки 12-13 жовтня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

12-13 жовтня в Києві через проведення продовольчих ярмарків на низці вулиці буде змінено рух автобусів і тролейбусів. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Зміни тривають від початку руху до завершення ярмарків. Серед вулиць, де будуть проводитись заходи: Голосіївська, Лісківська, Олександри Екстер, Йорданська, Амвросія Бучмі та Татарська.

Рух транспорту буде організовано таким чином:

• Автобус № 6 – курсуватиме від Дарницької площі до вул. Милославської без заїзду на вул. Лісківську та Радунську;

• Тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

• Тролейбус № 37-А – від ст. м. «Лісова» до просп. Червоної Калини;

• Автобус № 39 – у напрямку до вул. Ракетної через просп. Голосіївський, просп. Науки та вул. Лісогірську;

• Автобус № 44 – від залізничної платформи «Лівий Берег» до вул. Милославської через вул. Лісківську та Радунську;

• Автобус № 49 – від зал. пл. «Лівий Берег» до вул. Амвросія Бучми, далі по просп. Павла Тичини та Дніпровській набережній;

• Автобус № 61 – від зал. пл. «Троєщина» до вул. Милославської без заїзду на вул. Лісківську;

• Автобус № 87 – від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми через просп. Павла Тичини та вул. Березняківську;

• Автобус № 95 – у напрямку Микільської Слобідки від зал. пл. «Лівий Берег» через вул. Юрія Шумського та Дніпровську набережну;

• Автобус № 31 – від ст. м. «Політехнічний інститут» через просп. Берестейський, вул. Богдана Гаврилишина та Татарську.

Підпишіться на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA , а також на наш VIBER , сторінку у Facebook та в Instagram , щоб бути в курсі кінцевих подій.