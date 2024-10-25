На перекрестке в Черкассах 75-летний водитель сбил 9-летнего мальчика

Водитель Volkswagen Caddy наехал на ребенка на самокате.

Фото: cherkasypolice

Следователи полиции Черкасской области расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировался мальчик. Инцидент произошел 25 октября около 14:15 на регулируемом перекрестке улиц Байды Вишневецкого и бульвара Шевченко. Об этом сообщили в полиции.

По предварительной информации, 75-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy наехал на 9-летнего пешехода, который двигался на самокате по пешеходному переходу. В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован в Черкасскую областную детскую больницу.

Следователи отделения расследования преступлений в сфере транспорта Черкасского районного управления полиции задокументировали ДТП и открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.