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На перехресті в Черкасах 75-річний водій збив 9-річного хлопчика

23:12, 25 жовтня 2024
Водій Volkswagen Caddy наїхав на дитину на самокаті.
На перехресті в Черкасах 75-річний водій збив 9-річного хлопчика
Фото: cherkasypolice
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Слідчі поліції Черкаської області розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмувався хлопчик. Інцидент стався 25 жовтня близько 14:15 на регульованому перехресті вулиць Байди Вишневецького та бульвару Шевченка. Про це повідомили в поліції.

За попередньою інформацією, 75-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy наїхав на 9-річного пішохода, який рухався на самокаті по пішохідному переходу. Внаслідок аварії дитина отримала травми та була госпіталізована до Черкаської обласної дитячої лікарні.

Слідчі відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Черкаського районного управління поліції задокументували ДТП та відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

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поліція ДТП діти Черкаси

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