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На автодороге из Киева в Чернигов масштабное ДТП с участием двух грузовиков

16:06, 19 ноября 2024
Авария произошла вблизи поворота на село Требухов.
На автодороге из Киева в Чернигов масштабное ДТП с участием двух грузовиков
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В Киевской области на 25 км автодороги М-01 Киев — Чернигов, в направлении Чернигова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей.

Как сообщили в Патрульной полиции Украины, авария произошла вблизи поворота на село Требухов.

По информации правоохранителей, на определенном участке движение транспортных средств затруднено.

Патрульные занимаются оформлением ДТП.

Водителей призывают планировать маршрут своих поездок с учетом этой информации.

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полиция ДТП Киев Чернигов авария

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