На автодороге из Киева в Чернигов масштабное ДТП с участием двух грузовиков

В Киевской области на 25 км автодороги М-01 Киев — Чернигов, в направлении Чернигова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей.
Как сообщили в Патрульной полиции Украины, авария произошла вблизи поворота на село Требухов.
По информации правоохранителей, на определенном участке движение транспортных средств затруднено.
Патрульные занимаются оформлением ДТП.
Водителей призывают планировать маршрут своих поездок с учетом этой информации.
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