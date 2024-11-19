На автодорозі з Києва до Чернігова масштабна ДТП за участі двох вантажівок

Аварія сталася поблизу повороту на село Требухів.

У Київській області на 25 км автодороги М-01 Київ — Чернігів, у напрямку Чернігова сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів.

Як повідомили у Патрульній поліції України, аварія сталася поблизу повороту на село Требухів.

За інформацією правоохоронців, на визначеній ділянці рух транспортних засобів ускладнений.

Патрульні займаються оформленням ДТП.

Водіїв закликають планувати маршрут своїх поїздок із урахуванням цієї інформації.

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