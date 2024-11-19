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На автодорозі з Києва до Чернігова масштабна ДТП за участі двох вантажівок

16:06, 19 листопада 2024
Аварія сталася поблизу повороту на село Требухів.
На автодорозі з Києва до Чернігова масштабна ДТП за участі двох вантажівок
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У Київській області на 25 км автодороги М-01 Київ — Чернігів, у напрямку Чернігова сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів.

Як повідомили у Патрульній поліції України, аварія сталася поблизу повороту на село Требухів.

За інформацією правоохоронців, на визначеній ділянці рух транспортних засобів ускладнений.

Патрульні займаються оформленням ДТП.

Водіїв закликають планувати маршрут своїх поїздок із урахуванням цієї інформації.

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поліція ДТП Київ Чернігів аварія

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