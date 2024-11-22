На Закарпатье столкнулись легковушка и пассажирский автобус – известно о погибшей

Смертельное ДТП произошло между легковушкой Audi A6 и рейсовым автобусом Mercedes-Benz.

На Закарпатье столкнулись легковушка и рейсовый автобус «Хуст-Львов». 22-летняя водительница легковушки погибла, травмировалась пассажирка автобуса.

Об этом стало известно из сообщения Управления ГСЧС в Закарпатской области.

«В селе Березово Хустского района столкнулись легковушка Audi A6 и рейсовый автобус Mercedes-Benz, выполнявший рейс "Хуст-Львов". В результате столкновения 22-летняя водитель легковушки от полученных травм погибла на месте происшествия», - сообщили в ГСЧС.

Пассажирку автобуса, которая травмировалась, госпитализировали в лечебное учреждение городе Хуст.

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