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На Закарпатті зіткнулися легковик та пасажирський автобус – відомо про загиблу

16:35, 22 листопада 2024
Смертельна ДТП трапилася між легковиком Audi A6 та рейсовим автобусом Mercedes-Benz.
На Закарпатті зіткнулися легковик та пасажирський автобус – відомо про загиблу
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На Закарпатті зіткнулися легковик і рейсовий автобус «Хуст-Львів». 22-річна водійка легковика загинула, травмувалася пасажирка автобуса.

Про це стало відомо із повідомлення Управління ДСНС в Закарпатські області.

«У селі Березово Хустського району зіткнулися легковик Audi A6 та рейсовий автобус Mercedes-Benz що виконував рейс "Хуст-Львів". Внаслідок зіткнення 22-річна водійка легковика від отриманих травм загинула на місці пригоди», - повідомили у ДСНС.

Пасажирку автобуса, яка травмувалася, госпіталізовали до лікувального закладу місті Хуст.

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ДТП транспорт

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