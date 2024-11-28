В Минцифры решили провести опрос, какой лучше дизайн для выдачи 1000 грн зимней єПідтримки

Михаил Федоров призвал выбрать дизайн к выдаче 1000 грн гражданам через Дію.

Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил опрос, какой лучше дизайн для выдачи 1000 грн зимней єПідтримки.

«Для удобства выносим Зимнюю єПідтримки на главный экран Дії. Важно, чтобы услуга была максимально доступна для каждого и все украинцы смогли быстро ее получить», – сообщил он. – «Сейчас выбираем баннер в приложении».

Напомним, что услуга стартует 1 декабря.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Правительство утвердило президентскую программу выплаты украинцам 1 тысячи гривен. Помощь от государства по программе «Зимняя єПідтримка» является одноразовой и будет доступна для украинцев, находящихся в Украине, в том числе детям.

Программа будет действовать в течение декабря 2024 – февраля 2025 года. Получить ее можно будет с помощью приложения Дія и карты «Национальный кэшбек».

Отметим, что список тех, кто сможет получить «тысячу Зеленского» через Укрпочту, сформирует Минсоцполитики.

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