У Мінцифри вирішили провести опитування, який краще дизайн для видачі 1000 грн зимової єПідтримки

Михайло Федоров закликав вибрати дизайн до видачі 1000 грн громадянам через Дію.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив опитування, який краще дизайн для видачі 1000 грн зимової єПідтримки.

«Для зручності виносимо Зимову єПідтримку на головний екран Дії. Важливо, щоб послуга була максимально доступною для кожного і всі українці змогли швидко її отримати», – повідомив він. – «Зараз обираємо банер у застосунку».

Зазначимо, що послуга стартує 1 грудня.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Уряд затвердив президентську програму виплати українцям 1 тисячі гривень. Допомога від держави за програмою «Зимова єПідтримка» є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають в Україні, в тому числі дітям.

Програма буде діяти упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року. Отримати її можна буде за допомогою застосунку Дія та картки «Національний кешбек».

Водночас перелік тих, хто зможе отримати «тисячу Зеленського» через Укрпошту, сформує Мінсоцполітики.

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