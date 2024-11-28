Практика судів
  1. В Україні

У Мінцифри вирішили провести опитування, який краще дизайн для видачі 1000 грн зимової єПідтримки

16:24, 28 листопада 2024
Михайло Федоров закликав вибрати дизайн до видачі 1000 грн громадянам через Дію.
У Мінцифри вирішили провести опитування, який краще дизайн для видачі 1000 грн зимової єПідтримки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив опитування, який краще дизайн для видачі 1000 грн зимової єПідтримки.

«Для зручності виносимо Зимову єПідтримку на головний екран Дії. Важливо, щоб послуга була максимально доступною для кожного і всі українці змогли швидко її отримати», – повідомив він. – «Зараз обираємо банер у застосунку».

Зазначимо, що послуга стартує 1 грудня.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Уряд затвердив президентську програму виплати українцям 1 тисячі гривень. Допомога від держави за програмою «Зимова єПідтримка» є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають в Україні, в тому числі дітям.

Програма буде діяти упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року. Отримати її можна буде за допомогою застосунку Дія та картки «Національний кешбек». 

Водночас перелік тих, хто зможе отримати «тисячу Зеленського» через Укрпошту, сформує Мінсоцполітики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Кабінет Міністрів України Дія Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Придатність до військової служби чоловіків від 17 до 25 років зможуть встановлювати без медогляду – Міноборони внесло зміни до положення про ВЛК

ВЛК зможе приймати постанови без медогляду – Міноборони встановило новий порядок ВЛК для хлопців-призовників.

«Злив» інформації з державних реєстрів стане тяжким злочином – у Раді повернулися до розгляду раніше забракованого законопроекту

Верховна Рада повертається до законопроекту, яким вводиться 8 років позбавлення волі за розповсюдження даних з державних реєстрів.

Засновник Facebook Марк Цукерберг зустрівся з Дональдом Трампом у резиденції Мар-а-Лаго

Представник Meta сказав, що Цукерберг «вдячний» за запрошення на вечерю.

Вища рада правосуддя призначила 21 дисциплінарного інспектора – список інспекторів та хто та як за них голосував

Дисциплінарними інспекторами Служби дисциплінарних інспекторів ВРП призначені помічники суддів, адвокати, науковці, представники НАЗК та НАБУ, а також співробітники Вищої ради правосуддя.

Постанови ВЛК обласних ТЦК оскаржуються в штатних ВЛК або у судовому порядку – які зміни внесло Міноборони про Положення про ВЛК

Окрім того, що визнані непридатними до служби не будуть виключатися з військового обліку, Міноборони внесло зміни до положення про ВЛК стосовно порядку оскарження постанов ВЛК, визначення ступеню придатності та формування складу ВЛК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Святослав Пограничний
    Святослав Пограничний
    шеф-редактор Судово-юридичної газети, глава Першої правової медіагрупи
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    суддя Святошинського районного суду міста Києва