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Когда работник может не возвращать деньги за неотработанные дни отпуска – ответ Гоструда

09:07, 8 декабря 2024
Вычеты из заработной платы могут производиться по приказу или работодателю, если работник увольняется до окончания того рабочего года, в счет которого работник уже получил отпуск, за неотработанные дни этого отпуска.
Когда работник может не возвращать деньги за неотработанные дни отпуска – ответ Гоструда
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Специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда рассказали, когда работник может не возвращать деньги за неотработанные дни отпуска.

Согласно статье 127 Кодекса законов о труде Украины, отчисления из зарплаты для покрытия задолженности работников предприятию, где они работают, могут производиться по приказу или работодателю, если работник увольняется до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил отпуск, за неотработанные дни этого отпуска.

Но Кодекс предусматривает и исключения, когда вычеты за эти дни не производятся.

В частности, речь идет о направлении на обучение, выходе на пенсию, а также увольнении в случае:

  • призыв или поступление на военную службу;
  • перевод на другое предприятие, в учреждение или организацию;
  • перехода на выборную должность;
  • отказ от перевода в другую местность или от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда;
  • изменения в организации производства;
  • несоответствия должности вследствие состояния здоровья или недостаточной квалификации;
  • невыхода на работу более четырех месяцев из-за болезни.

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