Когда работник может не возвращать деньги за неотработанные дни отпуска – ответ Гоструда

Вычеты из заработной платы могут производиться по приказу или работодателю, если работник увольняется до окончания того рабочего года, в счет которого работник уже получил отпуск, за неотработанные дни этого отпуска.

Специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда рассказали, когда работник может не возвращать деньги за неотработанные дни отпуска.

Согласно статье 127 Кодекса законов о труде Украины, отчисления из зарплаты для покрытия задолженности работников предприятию, где они работают, могут производиться по приказу или работодателю, если работник увольняется до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил отпуск, за неотработанные дни этого отпуска.

Но Кодекс предусматривает и исключения, когда вычеты за эти дни не производятся.

В частности, речь идет о направлении на обучение, выходе на пенсию, а также увольнении в случае:

призыв или поступление на военную службу;

перевод на другое предприятие, в учреждение или организацию;

перехода на выборную должность;

отказ от перевода в другую местность или от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда;

изменения в организации производства;

несоответствия должности вследствие состояния здоровья или недостаточной квалификации;

невыхода на работу более четырех месяцев из-за болезни.

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