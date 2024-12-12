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В Киеве наказали водителя Honda, который проехал на красный сигнал светофора — видео

23:13, 12 декабря 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя Honda, который проехал на красный сигнал светофора — видео
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В Киеве на проспекте Владимира Ивасюка наказали водителя автомобиля Honda, который проехал на красный сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы догнали и остановили автомобиль.

На водителя полицейские вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП и отметили его соблюдение ПДД.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, красный сигнал светофора, в частности мигающий, или два красных мигающих сигнала — запрещают движение.

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полиция ПДД Киев штраф / штрафы

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