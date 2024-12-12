У Києві покарали водія Honda, який проїхав на червоний сигнал світлофора — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Києві на проспекті Володимира Івасюка покарали водія автомобіля Honda, який проїхав на червоний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори наздогнали та зупинили автівку.

На керманича поліцейські винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП та наголосили йому на дотриманні ПДР.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, червоний сигнал світлофора, зокрема миготливий, або два червоні миготливі сигнали — забороняють рух.

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