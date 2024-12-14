На Закарпатье судили мужчину, который забил до смерти знакомого во время конфликта

35-летний фигурант нанес знакомому несколько ударов по голове и телу, от которых он умер.

На Закарпатье судили 35-летнего мужчину, который в ходе конфликта со знакомым нанес ему удары, повлекшие смерть. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Мужчина получил 9 лет заключения.

Речь идет о произошедшем в начале этого года в поселке Буштыно. Компания из трех мужчин совместно распивала алкогольные напитки в доме одного из них. Тогда же между обвиняемым и потерпевшим завязался переросший в драку конфликт. Осужденный нанес знакомому несколько ударов по голове и телу, после чего покинул место происшествия. Через несколько часов после этого травмированный мужчина скончался на месте происшествия.

Тогда об инциденте правоохранителям сообщил владелец помещения, где все произошло. В тот же день удалось разыскать и задержать совершившего преступление жителя Тячевщины. С тех пор он находится под стражей, там будет находиться до вступления приговора в законную силу.

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