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На Закарпатті судили чоловіка, який забив до смерті знайомого під час конфлікту

22:30, 14 грудня 2024
35-річний чоловік наніс знайомому кілька ударів по голові та тілу, від яких він помер.
На Закарпатті судили чоловіка, який забив до смерті знайомого під час конфлікту
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На Закарпатті судили 35-річного чоловіка, який в ході конфлікту зі знайомим завдав йому ударів, що призвели до смерті. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Чоловік отримав 9 років ув’язнення.

Йдеться про подію, що сталася на початку цього року у селищі Буштино. Компанія з трьох чоловіків спільно розпивала алкогольні напої в помешканні одного з них. Тоді ж між обвинуваченим і потерпілим зав’язався конфлікт, що переріс у бійку. Засуджений наніс знайомому кілька ударів по голові та тілу, після чого покинув місце події. За кілька годин після цього травмований чоловік помер на місці події.

Тоді про інцидент правоохоронцям повідомив власник помешкання, де все сталося. Того ж дня вдалося розшукати та затримати жителя Тячівщини, який скоїв злочин. Відтоді він перебуває під вартою, там знаходитиметься і до вступу вироку у законну силу.

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