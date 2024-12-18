Парень заключил брак с девушкой с группой инвалидности, чтобы попасть в Турцию — ГПСУ

После пересечения границы он должен был заплатить за это 3-4 тысячи долларов.

Фото: ГПСУ

На Львовщине пограничники разоблачили пару с фиктивным браком. 22-летний парень заключил брак с 23-летней девушкой со II группой инвалидности, чтобы попасть в Турцию. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Пара» сначала рассказывала, что едут якобы навестить маму «жениха». Когда же женщина поняла, что за такой бизнес ей угрожает уголовная ответственность, призналась, что брак заключен по расчету», — отмечают в ГПСУ.

Указывается, что клиент после пересечения границы должен был оплатить 3-4 тыс. долларов.

«К тому же пообещал, что барышня бесплатно отдохнет в Турции у его мамы. Также выяснилось, что «нынешний» мужчина девушки является близким другом предыдущего ее мужа», — рассказали пограничники.

А чтобы не вызывать подозрения, «молодожены» договорились пересекать границу через два месяца после заключения брака.

Пограничники направили в полицию сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

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