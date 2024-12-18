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Хлопець уклав шлюб з дівчиною з групою інвалідності, щоб потрапити до Туреччини — ДПСУ

20:50, 18 грудня 2024
Після перетину кордону він мав сплатити за це 3-4 тисячі доларів.
Хлопець уклав шлюб з дівчиною з групою інвалідності, щоб потрапити до Туреччини — ДПСУ
Фото: ДПСУ
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На Львівщині прикордонники викрили псевдоподружжя. 22-річний хлопець уклав шлюб з 23-річною дівчиною з II групою інвалідності, щоб потрапити до Туреччини. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Пара» спочатку розповідала, що їдуть нібито провідати маму «нареченого». Коли ж жінка зрозуміла, що за такий «бізнес» їй загрожує кримінальна відповідальність, зізналась, що шлюб укладений по розрахунку», — зазначають в ДПСУ.

Вказується, що клієнт після перетинання кордону мав сплатити 3-4 тис. доларів.

«До того ж пообіцяв, що панянка безкоштовно відпочине у Туреччині у його мами. Також з'ясувалося, що «теперішній» чоловік панянки-заробітчанки є близьким другом попереднього її чоловіка», — розповіли прикордонники.

А щоб не викликати підозри, «молодята» домовились перетинати кордон через два місяці після укладення шлюбу.

Прикордонники скерували до поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

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прикордонники Державна прикордонна служба інвалідність кордон

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