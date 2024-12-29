Как зарегистрировать новое транспортное средство в сервисном центре МВД — алгоритм действий

Украинцам напомнили, как зарегистрировать новое транспортное средство в сервисном центре МВД.
Владелец может обратиться лично в территориальное подразделение или передать полномочия продавцу. В этом случае автосалон генерирует доверенность на право представлять интересы покупателя, которую можно подписать в автосалоне без нотариуса. Также формируется акт приема-передачи. Представитель автосалона может обратиться в сервисный центр МВД вместо покупателя и зарегистрировать авто.
При регистрации новый автомобиль не подлежит обязательному осмотру Экспертной службой МВД. Транзитные номерные знаки могут не выдаваться, а машина находится в автосалоне.
Документы для регистрации нового авто в сервисном центре МВД:
паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении через уполномоченного представителя);
таможенные документы;
договор купли-продажи;
сертификат соответствия.
При первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД платится сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Размер сбора зависит от стоимости авто, в 2024 году он составляет:
не превышает или равняется 499 620 грн – уплачивается 3%;
более 499 620 грн, но не превышает или равно 878 120 грн - уплачивается 4%;
более 878 120 грн – оплачивается 5%.
В Сервисном центре МВД обращают внимание, что сбор в пенсионный фонд не уплачивается при первой регистрации легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями.
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