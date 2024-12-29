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Как зарегистрировать новое транспортное средство в сервисном центре МВД — алгоритм действий

21:15, 29 декабря 2024
Регистрация нового автомобиля производится в любом удобном сервисном центре МВД.
Как зарегистрировать новое транспортное средство в сервисном центре МВД — алгоритм действий
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Украинцам напомнили, как зарегистрировать новое транспортное средство в сервисном центре МВД.

Владелец может обратиться лично в территориальное подразделение или передать полномочия продавцу. В этом случае автосалон генерирует доверенность на право представлять интересы покупателя, которую можно подписать в автосалоне без нотариуса. Также формируется акт приема-передачи. Представитель автосалона может обратиться в сервисный центр МВД вместо покупателя и зарегистрировать авто.

При регистрации новый автомобиль не подлежит обязательному осмотру Экспертной службой МВД. Транзитные номерные знаки могут не выдаваться, а машина находится в автосалоне.

Документы для регистрации нового авто в сервисном центре МВД:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении через уполномоченного представителя);

таможенные документы;

договор купли-продажи;

сертификат соответствия.

При первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД платится сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Размер сбора зависит от стоимости авто, в 2024 году он составляет:

не превышает или равняется 499 620 грн – уплачивается 3%;

более 499 620 грн, но не превышает или равно 878 120 грн - уплачивается 4%;

более 878 120 грн – оплачивается 5%.

В Сервисном центре МВД обращают внимание, что сбор в пенсионный фонд не уплачивается при первой регистрации легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

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