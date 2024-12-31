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В Дии возобновили доступ к закрытию ФЛП

14:51, 31 декабря 2024
Услуга по закрытию ФЛП снова заработала на портале Дия.
В Дии возобновили доступ к закрытию ФЛП
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На портале Дия заработала услуга закрытия физлица-предпринимателя после масштабной кибератаки.

"Подайте заявление через две минуты – и налоговая снимет вас с учета того же дня, а ФЛП прекратится, как только заработает Единый государственный реестр. Без очередей в налоговой и затяжных проверках", – сказано в сообщении на портале. 

Так, чтобы закрыть ФЛП, необходимо авторизироваться на портале Дия, выбрать услугу "Закрытие ФЛП", подать заявление и подписать его КЭПом или Дия.Подписью.

Напомним, 19 декабря произошла самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции.

Министерство юстиции сообщило, что уже первые реестры заработали после масштабной кибератаки.

В связи с восстановлением после масштабной кибератаки работы Наследственного реестра, Единого реестра доверенностей и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов Министерство юстиции проинформировало о сроках внесения информации в соответствующие реестры.

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Дия ФЛП

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