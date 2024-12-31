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У Дії відновили доступ до закриття ФОП

14:51, 31 грудня 2024
Послуга з закриття ФОП знову запрацювала на порталі Дія.
У Дії відновили доступ до закриття ФОП
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На порталі Дія запрацювала послуга закриття фізособи-підприємця після масштабної кібератаки.

"Подайте заяву за дві хвилини – і податкова зніме вас з обліку того ж дня, а ФОП припиниться, щойно запрацює Єдиний державний реєстр. Без черг у податковій та затяжних перевірок", – йдеться у повідомленні на порталі. 

Так, аби закрити ФОП, необхідно авторизуватися на порталі Дія, обрати послугу "Закриття ФОП", подати заяву та підписати її КЕПом або Дія.Підписом. 

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. 

Як відомо, Міністерство юстиції України вже відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки. 

Кабмін врегулював питання закриття ФОП в період відновлення роботи ЄДР.

У зв’язку з відновленням після масштабної кібератаки роботи Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів Міністерство юстиції проінформувало про строки внесення інформації до відповідних реєстрів.

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Дія ФОП

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