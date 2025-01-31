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В Одесской области должностное лицо воинской части допустило присвоение 2,3 млн грн выплат пропавших без вести бойцов — ГБР

12:12, 31 января 2025
Бухгалтер указывал в документации по выплате денежного довольствия номер банковского счета своей знакомой, а его начальник не проверил данные.
В Одесской области должностное лицо воинской части допустило присвоение 2,3 млн грн выплат пропавших без вести бойцов — ГБР
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Сообщено о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области, допустившего присвоение 2,3 млн грн с депонированного счета для пропавших без вести бойцов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что бухгалтер в течение года указывал в документации по выплате денежного довольствия номер банковского счета своей знакомой. Его начальник не проверил данные и подписывал документы о перечислении денег.

Таким образом бухгалтер незаконно получил 2,3 млн грн, предназначенных для выплат военнослужащим.

Обвинительный акт в отношении бухгалтера направлен в суд. Пока фигурант находится под стражей. Для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск.

ГБР сообщило начальнику финансово-экономической службы о подозрении в небрежном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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ГБР подозреваемый выплаты военным военная служба

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