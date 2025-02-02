Украл украшения и избил на глазах у детей — на Полтавщине судили мужчину за разбойное нападение на бывшую

В результате нападения женщина получила телесные повреждения средней тяжести.

Жителя Полтавского района, который обокрал и избил бывшую сожительницу, приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчина признан виновным в краже и разбойном нападении, совершенных повторно, в условиях военного положения, и приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В сентябре 2022 года он, проживая с сожительницей в Полтаве, похитил из шкафа золотой браслет женщины.

В ноябре того же года мужчина пришел в гараж уже к бывшей сожительнице для выяснения отношений и в присутствии ее двух малолетних детей нанес несколько ударов кулаком в лицо, нанеся потерпевшей телесные повреждения средней тяжести. В дальнейшем сорвал с шеи золотую цепочку и скрылся с места происшествия.

При назначении наказания суд учел, что мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

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