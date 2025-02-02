Вкрав прикраси та побив на очах у дітей — на Полтавщині судили чоловіка за розбійний напад на колишню

Внаслідок нападу жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Жителя Полтавського району, який обікрав та побив колишню співмешканку, засудили до тюремного ув’язнення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловіка визнано винним у крадіжці та розбійному нападі, вчинених повторно, в умовах воєнного стану, та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У вересні 2022 року він, проживаючи зі співмешканкою у Полтаві, викрав із шафи золотий браслет жінки.

У листопаді того ж року чоловік прийшов у гараж вже до колишньої співмешканки для з’ясування стосунків та у присутності її двох малолітніх дітей завдав кілька ударів кулаком в обличчя, спричинивши потерпілій тілесні ушкодження середньої тяжкості. У подальшому зірвав із шиї золотий ланцюжок та зник із місця події.

При призначенні покарання суд врахував, що чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за злочини проти власності.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

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