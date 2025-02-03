Чиновницу Шевченковской РГА подозревают в завышении стоимости ремонта укрытия в школе

В Киеве продолжается расследование из-за завышения стоимости ремонта укрытия на 1,5 млн грн.

В Киеве сообщено о подозрении должностным лицам Шевченковской РГА и подрядчику из-за завышения стоимости ремонта укрытия на сумму 1,5 млн грн. Дело расследуется с участием ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно расследованию, в 2022 году между Управлением образования Шевченковской РГА и подрядной организацией был заключен договор на ремонт защитного сооружения гражданской защиты. Во время выполнения работ были завышены цены на материалы и работы, а также подписан акт о выполнении работ, не соответствующих фактическим объемам.

Общая стоимость ремонта составила почти 4 млн грн, однако по заключению экспертов КНИИСЭ, фактически выполненные работы завышены на 1,5 млн грн. В результате три человека - начальница управления образования, инженер и директор подрядной организации - получили подозрения.

Сейчас решается вопрос о мерах пресечения для подозреваемых, а также возможного отстранения от должности должностного лица. Следствие продолжается.

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