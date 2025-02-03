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Посадовицю Шевченківської РДА підозрюють у завищенні вартості ремонту укриття у школі

18:01, 3 лютого 2025
У Києві триває розслідування через завищення вартості ремонту укриття на 1,5 млн грн.
Посадовицю Шевченківської РДА підозрюють у завищенні вартості ремонту укриття у школі
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У Києві повідомлено про підозру посадовцям Шевченківської РДА та підряднику через завищення вартості ремонту укриття на суму 1,5 млн грн. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з розслідуванням, у 2022 році між Управлінням освіти Шевченківської РДА та підрядною організацією був укладений договір на ремонт захисної споруди цивільного захисту. Під час виконання робіт було завищено ціни на матеріали та роботи, а також підписано акт про виконання робіт, що не відповідають фактичним обсягам.

Загальна вартість ремонту склала майже 4 млн грн, однак за висновками експертів КНДІСЕ, фактично виконані роботи завищені на 1,5 млн грн. В результаті три особи – начальниця управління освіти, інженер та директор підрядної організації – отримали підозри.

Зараз вирішується питання щодо запобіжних заходів для підозрюваних, а також можливого відсторонення від посади посадової особи. Слідство триває.

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