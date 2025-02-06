Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской области будут судить группу торговцев оружием и боеприпасами

07:36, 6 февраля 2025
Злоумышленники размещали объявления о продаже оружия и боеприпасов, а после оплаты на карту отправляли заказ «клиентам» по почте.
Во Львовской области будут судить группу торговцев оружием и боеприпасами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области будут судить трех участников организованной группы, которые занимались незаконной торговлей оружием и боеприпасами. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Установлено, что житель Ровенской области организовал преступную схему сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов. В дальнейшем себе на помощь привлек мужчину и женщину из Львовской области.

Для реализации противоправного плана они размещали объявления о продаже «товара» на специализированном сайте в сети интернет. После оплаты на карту отправляли заказ «клиентам» по почте.

Кроме этого, сожители Львовщины легализовали часть средств, которая поступила как расчет за «товар». В частности, сняв деньги наличными через банкоматы.

Обвиняемые были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины после очередного сбыта оружия.

В ходе проведенных обысков по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято 72 пистолета, 20 автоматов, 29 гранат разных типов с запалами, почти 49 тысяч патронов разных калибров и комплектующие к разным видам оружия. Кроме этого, изъято около 10 млн грн.

Также арестованы 6 объектов недвижимости – квартира, дома, земельные участки, 6 транспортных средств, 7 единиц техники и зарегистрированное оружие. Их общая стоимость составляет более 17,5 млн. грн.

Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы по факту приобретения, хранения и сбыта огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Также двум из них инкриминируется легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

прокуратура Львов оружие боеприпасы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд пояснил, что рассмотрение судом дела, где он является третьим лицом, а основаниями иска являются его действия, без должного выяснения наличия или отсутствия оснований для отвода, не отвечает принципу беспристрастности

Объединенная палата КГС ВС подчеркнула, что во всех случаях судьи обязаны действовать таким образом, чтобы служить примером добродетели для участников судебных производств, общественности, поэтому несут полную ответственность за решение вопросов, связанных с их частным интересом, таким образом, чтобы максимально предотвращать конфликт интересов.

Прекращение трудовых отношений будет основанием для выдворения из служебного жилья – в ГНЭУ ВР описали риски законопроекта Кабмина об отмене Жилищного кодекса

Законопроект Кабмина об отмене Жилищного кодекса также предусматривает введение платы за пользование служебным жильем и создание системы органов по управлению жильем с неопределенным правовым статусом.

У гражданина Польши принудительно изъяли автомобиль на оборонные нужды Украины – Верховный Суд решил, что он имеет право на компенсацию

Таможня сначала изъяла у гражданина Польши авто из-за нарушения таможенных правил, затем суды установили, что в его действиях нет нарушения, однако его авто уже передали на нужды обороны и не вернули – что решил Верховный Суд.

Когда будут проверены практические задания кандидатов в апелляционные суды — позиция ВККС

К середине мая будут проверены все практические задания.

Судья Верховного Суда Наталья Антонюк заявила, что «автоматическое» закрытие производства по истечению срока досудебного расследования — это неправильно

«Если срок досудебного расследования закончился, то пусть стороны идут в суд, показывают собранные доказательства, доказывают свою позицию и после оценки совокупности доказательств, собранных в пределах срока досудебного расследования, необходимо предоставить суду возможность высказаться, достаточно ли их для доказательства виновности лица» – отметила Наталья Антонюк.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду