Во Львовской области будут судить группу торговцев оружием и боеприпасами

Злоумышленники размещали объявления о продаже оружия и боеприпасов, а после оплаты на карту отправляли заказ «клиентам» по почте.

Во Львовской области будут судить трех участников организованной группы, которые занимались незаконной торговлей оружием и боеприпасами. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Установлено, что житель Ровенской области организовал преступную схему сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов. В дальнейшем себе на помощь привлек мужчину и женщину из Львовской области.

Для реализации противоправного плана они размещали объявления о продаже «товара» на специализированном сайте в сети интернет. После оплаты на карту отправляли заказ «клиентам» по почте.

Кроме этого, сожители Львовщины легализовали часть средств, которая поступила как расчет за «товар». В частности, сняв деньги наличными через банкоматы.

Обвиняемые были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины после очередного сбыта оружия.

В ходе проведенных обысков по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято 72 пистолета, 20 автоматов, 29 гранат разных типов с запалами, почти 49 тысяч патронов разных калибров и комплектующие к разным видам оружия. Кроме этого, изъято около 10 млн грн.

Также арестованы 6 объектов недвижимости – квартира, дома, земельные участки, 6 транспортных средств, 7 единиц техники и зарегистрированное оружие. Их общая стоимость составляет более 17,5 млн. грн.

Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы по факту приобретения, хранения и сбыта огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Также двум из них инкриминируется легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

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