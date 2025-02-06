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На Львівщині судитимуть групу торговців зброєю та боєприпасами

07:36, 6 лютого 2025
Зловмисники розміщували оголошення про продаж зброї та боєприпасів, а після оплати на картку відправляли замовлення «клієнтам» поштою.
На Львівщині судитимуть групу торговців зброєю та боєприпасами
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На Львівщині судитимуть трьох учасників організованої групи, які займалися незаконною торгівлею зброєю та боєприпасами. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Встановлено, що мешканець Рівненщини організував злочинну схему збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. В подальшому собі на допомогу залучив чоловіка та жінку зі Львівщини.

Для реалізації протиправного плану вони розміщували оголошення про продаж «товару» на спеціалізованому сайті в мережі інтернет. Після оплати на картку відправляли замовлення «клієнтам» поштою.

Окрім цього, співмешканці зі Львівщини легалізували частину коштів, яка надійшла як розрахунок за «товар». Зокрема, знявши гроші готівкою через банкомати.

Обвинувачених було затримано в порядку ст. 208 КПК України після чергового збуту зброї.

В ході проведених обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено та вилучено 72 пістолети, 20 автоматів, 29 гранат різних типів із запалами, майже 49 тисяч набоїв різних калібрів та комплектуючі до різних видів зброї. Крім цього, вилучено майже 10 млн грн.

Також арештовано 6 об’єктів нерухомості – квартира, будинки, земельні ділянки, 6 транспортних засобів, 7 одиниць техніки та зареєстровану зброю. Їх загальна вартість становить понад 17,5 млн грн.

Так, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи за фактом придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України). Також двом із них інкримінують легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

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прокуратура Львів зброя боєприпаси

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