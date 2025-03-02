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На что обратить внимание перед выбором нотариуса – подводные камни, которые нужно знать

07:36, 2 марта 2025
На что обязательно следует обратить внимание перед избранием нотариуса.
На что обратить внимание перед выбором нотариуса – подводные камни, которые нужно знать
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Нотариус – это уполномоченное государством физическое лицо, которое осуществляет нотариальную деятельность в государственной нотариальной конторе, государственном нотариальном архиве или ведет независимую профессиональную нотариальную деятельность.

Он, в частности, удостоверяет права и факты, имеющие юридическое значение, совершает иные нотариальные действия, предусмотренные законом, с целью придания им юридической достоверности.

Как указывают в Министерстве юстиции, нотариусом может быть гражданин Украины, который:

  • имеет высшее юридическое образование не ниже магистра;
  • владеет государственным языком согласно уровню, определенному Законом Украины «О обеспечении функционирования украинского языка как государственного»;
  • имеет стаж работы в сфере права не менее шести лет, из них не менее трех лет – на должности помощника нотариуса или консультанта государственной нотариальной конторы;
  • сдал квалификационный экзамен и получил свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью.

На что обязательно нужно обратить внимание

Нотариус не вправе осуществлять нотариальную деятельность за пределами своего нотариального округа, кроме случаев замещения других нотариусов, предусмотренных законом.

Каждому частному нотариусу территориальный орган Министерства юстиции Украины выдаёт регистрационное удостоверение, в котором указываются нотариальный округ и адрес рабочего места (конторы) нотариуса.

У нотариуса должна быть печать с изображением Государственного Герба Украины, содержащая слова «частный нотариус», фамилию, имя и отчество нотариуса, название нотариального округа.

Проверить информацию о нотариусе можно в Едином реестре нотариусов, где содержатся сведения о государственных нотариальных конторах; государственных нотариальных архивах (которые не ликвидированы); нотариусах Украины (чья деятельность не прекращена).

Установить, что перед вами избранный нотариус, можно проверив документы, подтверждающие гражданство Украины и удостоверяющие личность нотариуса. Перечень таких документов определен статьей 13 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

У Минюсте подчеркивают, что нотариус не имеет права передавать свои полномочия другим лицам. Таким образом, помощник нотариуса не имеет права подписывать нотариальные документы и использовать печать нотариуса.

Нотариальные действия совершаются в помещении государственной нотариальной конторы, в государственном нотариальном архиве или в помещении, являющемся рабочим местом частного нотариуса.

В отдельных случаях, если человек не может явиться в указанное помещение, а также если этого требуют особенности нотариального действия, оно может быть совершено вне указанных помещений.

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