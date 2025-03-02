На що звернути увагу перед обранням нотаріуса – підводні камені, які потрібно знати

На що обов’язково потрібно звернути увагу перед обранням нотаріуса.

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Нотаріус – це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність. Він, зокрема, посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності

Як вказують у Міністерстві юстиції, нотаріусом може бути громадянин України, який:

має вищу юридичну освіту не нижче магістра;

володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них не менше трьох років – на посаді помічника нотаріуса або консультанта державної нотаріальної контори;

склав кваліфікаційний іспит та отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

На що обов’язково потрібно звернути увагу

Нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, крім заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених законом.

Кожному приватному нотаріусу територіальний орган Міністерства юстиції України видає реєстраційне посвідчення, у якому зазначаються нотаріальний округ та адреса робочого місця (контори) нотаріуса.

Він має печатку із зображенням Державного Герба України, яка містить слова «приватний нотаріус», його прізвище, ім’я та по батькові, назву нотаріального округу.

Перевірити інформацію про нотаріуса можна в Єдиному реєстрі нотаріусів, де містяться відомості про державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви (які не ліквідовано) та нотаріусів України (діяльність яких не припинена).

Встановити, що перед вами обраний нотаріус, можливо за допомогою документів, що підтверджують громадянство України та посвідчують особу. Перелік таких документів передбачений статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

У Мін'юсті наголошують, що нотаріус не може делегувати свої повноваження іншим особам. Відтак, помічник нотаріуса не має права підписувати нотаріальні документи та використовувати печатку нотаріуса.

Нотаріальні дії вчиняються у приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, у приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса.

В окремих випадках, якщо особа не може з’явитися в зазначене приміщення, а також якщо того вимагають особливості вчинюваної нотаріальної дії, вони можуть бути вчинені поза зазначеними приміщеннями.

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