Нашел труп дикого кабана — получи 1,5 тысячи гривен: правительство ввело вознаграждение

За каждое мертвое животное, у которого будет обнаружен возбудитель африканской чумы, будут платить деньги.

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Украинцам будут выплачивать вознаграждение за найденные трупы диких кабанов. За каждое мертвое животное, у которого обнаружат возбудитель африканской чумы, будут платить 1514 гривен.

Об этом, ссылаясь на постановление Кабинета министров от 4 февраля 2025 г. № 121 «Некоторые вопросы реализации статьи 86 Закона Украины «О ветеринарной медицине», сообщил Департамент агропромышленного развития Львовской ОГА.

Поскольку трупы таких диких животных представляют угрозу распространения африканской чумы свиней, правительство назначило вознаграждение в размере 0,5 прожиточного минимума для трудоспособных лиц на день подтверждения факта обнаружения трупа дикого кабана.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2025 году составляет 3028 грн, следовательно, можно будет получить 1514 грн.

Право на получение вознаграждения за найденный труп дикого кабана имеют лица, достигшие 18-летнего возраста. Для этого необходимо в течение 24 часов сообщить об этом в территориальный орган Госпродпотребслужбы (государственные ветеринарные врачи). Также необходимо указать свои личные данные и контактную информацию.

После этого специалисты выедут на место и подтвердят обнаружение трупа соответствующим актом с фото- и видеодоказательствами. Труп также проверят на наличие возбудителя африканской чумы.

Если в патологическом материале не обнаружат возбудителя африканской чумы свиней или труп дикого кабана будет иметь признаки того, что его пытались разрезать, вознаграждение в таком случае не выплатят.

Выплаты начнутся с 1 сентября 2025 года.

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