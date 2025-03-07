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Знайшов труп дикого кабана — отримай 1,5 тисячі гривень: уряд запровадив винагороду

19:30, 7 березня 2025
За кожну мертву тварину, у якої виявлять збудник африканської чуми, платитимуть гроші.
Знайшов труп дикого кабана — отримай 1,5 тисячі гривень: уряд запровадив винагороду
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Українцям виплачуватимуть винагороду за знайдені трупи диких кабанів. За кожну мертву тварину, у якої виявлять збудник африканської чуми, платитимуть 1514 гривень.

Про це, посилаюсь на постанову Кабінету міністрів від 4 лютого 2025 р. № 121 «Деякі питання реалізації статті 86 Закону України «Про ветеринарну медицину», повідомив Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Через те, що трупи таких диких тварин становлять загрозу розповсюдження захворювання на африканську чуму свиней, уряд призначив винагороду у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день підтвердження факту виявлення трупа дикого кабана.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб 2025 року становить 3028 грн, тож можна буде отримати 1514 грн.

Право на отримання винагороди за знайдений труп дикого кабана мають люди, які досягли 18-річного віку. Для цього потрібно впродовж 24 годин повідомити про це територіальний орган Держпродспоживслужби (державні лікарі ветеринарної медицини). Також необхідно вказати свої особисті дані та контактну інформацію.

Після цього фахівці виїдуть на місце й підтвердять виявлення трупа відповідним актом із фото та відео. Труп також перевірять на збудник африканської чуми.

Якщо в патологічному матеріалі збудника африканської чуми свиней не виявлять або труп дикого кабана матиме ознаки того, що його намагалися розрізати, винагороду в такому разі не виплатять.

Гроші почнуть виплачувати з 1 вересня 2025 року.

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