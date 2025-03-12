Взрывы в Ивано-Франковске — проверяют несколько версий, не исключена причастность РФ

В результате взрывов один из пострадавших потерял две конечности.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала прозвучали взрывы. В результате взрывов пострадали три человека. Один из пострадавших потерял две конечности и находится в тяжелом состоянии в реанимации. В результате взрыва погиб несовершеннолетний студент. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Сейчас известно, что в первом случае на Привокзальной сработало взрывное устройство. Второй взрыв, как сообщил Марцинкив, произошел примерно в 100 метрах от места первого, после чего загорелась крыша здания. Внутри находились четыре человека, они не пострадали. Здесь также может идти речь о детонации взрывного устройства.

Мэр Ивано-Франковска добавил, что рассматривается ряд рабочих версий по поводу обстоятельств взрывов. Мэр не исключил причастность спецслужб РФ.

"Есть ряд рабочих версий, от неосторожного обращения до причастности московских спецслужб. Пока говорить нельзя – есть следствие, и какая версия будет правдой, они уже скажут", – отметил Марцинкив.

Напомним, Укрзализныця отреагировала на взрывы в Ивано-Франковске.

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