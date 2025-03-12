Вибухи в Івано-Франківську — перевіряють кілька версій, не виключена причетність РФ

Внаслідок вибухів один з постраждалих втратив дві кінцівки.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу пролунали вибухи. Внаслідок вибухів постраждало троє людей. Один з постраждалих втратив дві кінцівки і перебуває у важкому стані в реанімації. Через вибух загинув неповнолітній студент. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Зараз відомо, що в першому випадку на Привокзальній спрацював вибуховий пристрій. Другий вибух, як повідомив Марцінків, стався приблизно за 100 метрів від місця першого, після чого загорівся дах будівлі. Усередині перебували четверо людей, вони не постраждали. Тут також може йтись про детонацію вибухового пристрію.

Мер Івано-Франківська додав, що розглядається низка робочих версій щодо обставин вибухів. Міський голова не виключив причетність спецслужб РФ.

"Є ряд робочих версій, від необережного поводження до причетності московських спецслужб. Поки говорити не можна – є слідство і яка версія буде правдою вони вже скажуть", – зазначив Марцінків.

Нагадаємо, Укрзалізниця відреагувала на вибухи в Івано-Франківську.

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