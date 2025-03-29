Женщины подрались из-за русской музыки в одном из заведений на Ивано-Франковщине

В Снятине женщина схватила свою соперницу за волосы из-за замечания относительно русской музыки.

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В Снятине, Ивано-Франковская область, произошла драка между двумя женщинами из-за русской музыки. Инцидент произошел в одном из местных заведений, где компания женщин включила русские песни. Это стало причиной спора, в ходе которого одна из женщин схватила другую за волосы и начала тянуть.

О происшествии сообщила пострадавшая Лидия Фесенко на своей странице в Facebook. Она уточнила, что за свои действия нарушительница может быть привлечена к ответственности согласно 173 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция Ивано-Франковской области сообщила, что уже установила личность правонарушительницы. Ею оказалась 39-летняя жительница Снятина. Сейчас правоохранители пытаются установить ее местонахождение и выясняют детали инцидента.

Конфликт начался с того, что одна из женщин обозвала заявительницу нецензурной бранью после замечания о российской музыке, а затем совершила физическую агрессию. Полиция начала проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.

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