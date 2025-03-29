Жінки побилися через російську музику в одному з закладів на Івано-Франківщині

У Снятині жінка схопила свою суперницю за волосся через зауваження щодо російської музики.

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У Снятині, Івано-Франківська область, сталася бійка між двома жінками через російську музику. Інцидент трапився в одному з місцевих закладів, де компанія жінок увімкнула російські пісні. Це стало причиною суперечки, в ході якої одна з жінок схопила іншу за волосся і почала тягнути.

Про подію повідомила постраждала Лідія Фесенко на своїй сторінці в Facebook. Вона уточнила, що за свої дії порушниця може бути притягнута до відповідальності згідно з 173 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція Івано-Франківської області повідомила, що вже встановила особу правопорушниці. Нею виявилася 39-річна мешканка Снятина. Зараз правоохоронці намагаються встановити її місце перебування та з'ясовують деталі інциденту.

Конфлікт почався з того, що одна з жінок обізвала заявницю нецензурною лайкою після зауваження про російську музику, а потім вчинила фізичну агресію. Поліція розпочала перевірку та з'ясовує всі обставини події.

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