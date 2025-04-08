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Минобороны оштрафовало на 6 млн грн ряд поставщиков продуктов для ВСУ

12:50, 8 апреля 2025
Из 35 лабораторных испытаний 19 образцов оказались фальсифицированными, в частности, из-за содержания немолочных жиров в продукции, еще относительно 6 образцов ожидаются результаты исследований.
Минобороны оштрафовало на 6 млн грн ряд поставщиков продуктов для ВСУ
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Закупочная агентства Минобороны ДОТ наложила штрафные санкции на отдельных поставщиков продуктов питания для Вооруженных Сил Украины на общую сумму более 6 млн гривен. Причина — выявление фальсифицированной продукции, в частности молочных изделий, которые не соответствовали государственным стандартам, сообщили в Министерстве обороны.

В частности, как указывается, в 2025 году, с учетом опыта предыдущего года, в контрактах четко разделены понятия «некачественного» и «фальсифицированного» товара. Это позволило усилить ответственность поставщиков в случае сознательного нарушения условий поставки и использования посторонних добавок с целью экономической выгоды.

Первыми товарами, которые попали под углубленную проверку, стали масло крестьянское и сыр кисломолочный сычужный — наиболее уязвимые к фальсификации категории. Проверки проводились Управлением безопасности пищевых продуктов МОУ по запросу от ДОТ. Образцы отбирались непосредственно в военных частях, чтобы исключить возможность манипуляций.

Из 35 лабораторных испытаний 19 образцов оказались фальсифицированными, в том числе из-за содержания немолочных жиров в продукции, что является нарушением ДСТУ. По 6 образцам, которые были отобраны, ДОТ еще ожидает результаты исследований.

На основании негативных результатов ДОТ:

  • штрафует поставщика
  • блокирует дальнейшую поставку партии
  • сообщает другим контрагентам о нарушении
  • запрещает к отгрузке продукцию этой торговой марки.

По словам директора программы питания ДОТ Галины Литош, если продукт не соответствует стандартам или содержит признаки фальсификации — он не должен потребляться военными. Все нарушения фиксируются, а поставщики несут ответственность.

В Минобороны указывают, что в рамках усиления контроля качества ДОТ готовится проверить другие категории пищевых продуктов, которые потенциально могут быть объектами фальсификации, а также провести повторные проверки той продукции, которая изначально имела отрицательные протоколы испытаний.

При этом указывается, что для объективности и прозрачности, поставщики будут уведомлены о конкретных позициях уже после завершения первых лабораторных исследований.

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ВСУ штраф / штрафы военнослужащие Минобороны

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