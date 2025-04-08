Міноборони оштрафувало на 6 млн грн низку постачальників продуктів для ЗСУ

Із 35 лабораторних випробувань 19 зразків виявилися фальсифікованими, зокрема, через вміст немолочних жирів у продукції, ще щодо 6 зразків очікуються результати досліджень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Закупівельна агенція Міноборони ДОТ наклала штрафні санкції на окремих постачальників продуктів харчування для Збройних Сил України на загальну суму понад 6 млн гривень. Причина — виявлення фальсифікованої продукції, зокрема молочних виробів, які не відповідали державним стандартам, повідомили у Міністерстві оборони.

Зокрема, як вказується, у 2025 році, з урахуванням досвіду попереднього року, у контрактах чітко розмежовано поняття «неякісного» та «фальсифікованого» товару. Це дозволило посилити відповідальність постачальників у випадках свідомого порушення умов поставки та використання сторонніх домішок з метою економічної вигоди.

Першими товарами, які підпали під поглиблену перевірку, стали масло селянське та сир кисломолочний сичужний – найбільш уразливі до фальсифікації категорії. Перевірки здійснювались Управлінням безпечності харчових продуктів МОУ на запит від ДОТ. Зразки відбиралися безпосередньо у військових частинах, щоб виключити можливість маніпуляцій.

Із 35 лабораторних випробувань 19 зразків виявилися фальсифікованими, зокрема через вміст немолочних жирів у продукції, що є порушенням ДСТУ. Щодо 6 зразків, які відібрані, ДОТ ще очікує на результати досліджень.

На підставі негативних результатів ДОТ:

штрафує постачальника

блокує подальше постачання партії

повідомляє інших контрагентів про порушення

забороняє до відвантаження продукцію цієї торгової марки.

За словами директорки програми харчування ДОТ Галини Літош, якщо продукт не відповідає стандартам або містить ознаки фальсифікації – він не має споживатись військовими. Усі порушення фіксуються, а постачальники несуть відповідальність.

У Міноборони вказують, що у межах посилення контролю якості ДОТ готується перевірити інші категорії харчових продуктів, які потенційно можуть бути об’єктами фальсифікації, а також здійснити повторні перевірки тієї продукції, яка первинно мала негативні протоколи випробувань.

Водночас вказується, що задля об’єктивності та прозорості, постачальники дізнаються про конкретні позиції вже після завершення перших лабораторних досліджень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.