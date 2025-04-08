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Міноборони оштрафувало на 6 млн грн низку постачальників продуктів для ЗСУ

12:50, 8 квітня 2025
Із 35 лабораторних випробувань 19 зразків виявилися фальсифікованими, зокрема, через вміст немолочних жирів у продукції, ще щодо 6 зразків очікуються результати досліджень.
Міноборони оштрафувало на 6 млн грн низку постачальників продуктів для ЗСУ
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Закупівельна агенція Міноборони ДОТ наклала штрафні санкції на окремих постачальників продуктів харчування для Збройних Сил України на загальну суму понад 6 млн гривень. Причина — виявлення фальсифікованої продукції, зокрема молочних виробів, які не відповідали державним стандартам, повідомили у Міністерстві оборони.

Зокрема, як вказується, у 2025 році, з урахуванням досвіду попереднього року, у контрактах чітко розмежовано поняття «неякісного» та «фальсифікованого» товару. Це дозволило посилити відповідальність постачальників у випадках свідомого порушення умов поставки та використання сторонніх домішок з метою економічної вигоди.

Першими товарами, які підпали під поглиблену перевірку, стали масло селянське та сир кисломолочний сичужний – найбільш уразливі до фальсифікації категорії. Перевірки здійснювались Управлінням безпечності харчових продуктів МОУ на запит від ДОТ. Зразки відбиралися безпосередньо у військових частинах, щоб виключити можливість маніпуляцій.

Із 35 лабораторних випробувань 19 зразків виявилися фальсифікованими, зокрема через вміст немолочних жирів у продукції, що є порушенням ДСТУ. Щодо 6 зразків, які відібрані, ДОТ ще очікує на результати досліджень.

На підставі негативних результатів ДОТ:

  • штрафує постачальника
  • блокує подальше постачання партії
  • повідомляє інших контрагентів про порушення
  • забороняє до відвантаження продукцію цієї торгової марки. 

За словами директорки програми харчування ДОТ Галини Літош, якщо продукт не відповідає стандартам або містить ознаки фальсифікації – він не має споживатись військовими. Усі порушення фіксуються, а постачальники несуть відповідальність.

У Міноборони вказують, що у межах посилення контролю якості ДОТ готується перевірити інші категорії харчових продуктів, які потенційно можуть бути об’єктами фальсифікації, а також здійснити повторні перевірки тієї продукції, яка первинно мала негативні протоколи випробувань.

Водночас вказується, що задля об’єктивності та прозорості, постачальники дізнаються про конкретні позиції вже після завершення перших лабораторних досліджень.

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ЗСУ штраф військовослужбовці Міноборони

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