В Хмельницкой области судили насильника 10-летней девочки

Мужчина получил 10 лет заключения.

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В Хмельницкой области осудили 57-летнего мужчину за изнасилование несовершеннолетней и незаконное проникновение в жилье, сообщает областная прокуратура.

Ему назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы.

В день освобождения из мест лишения свободы мужчина решил навестить своих знакомых.

Несмотря на то, что хозяев не было дома, он проник в дом через окно, не подозревая, что в доме живут не владельцы, а 17-летняя студентка.

Ювенальными прокурорами доказано, что когда девушка вернулась домой, мужчина приставил ей к шее кухонный нож и изнасиловал, а после связавшего руки, приказал не двигаться и молчать.

Спасла пострадавшую сестра, которая забила тревогу из-за ее не выхода на работу.

До вступления судебного решения в законную силу осужденный продолжает находиться под стражей.

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